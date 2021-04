Vedení komunistů dalo Filipovi zelenou ukončit toleranci vlády

Podle něj vláda zatím nijak nereagovala na požadavek týkající se vytvoření banky v rukou státu, sloučení dvou zdravotních pojišťoven - vojenské a vnitra či změny zákoníku práce, podle níž by bylo uzákoněno pět týdnů dovolené. Návrh zákona přitom komunisté předložili už v říjnu 2018, ale dosud nebyl schválen. Dalším bodem patentu je i navrácení vodohospodářských soustav do rukou státu, obcí nebo krajů.

Někteří přitom tvrdí, že vypovězení tolerančního patentu neznamená, že by KSČM chtěla ve Sněmovně iniciovat hlasování o nedůvěře vládě, nebo že by se její poslanci připojili k takovému opozičnímu návrhu. Většina opozice se totiž obává toho, že by prezident Miloš Zeman mohl jmenovat úřednickou vládu.