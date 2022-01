Ve Sněmovně zmar. Absentéři z koalice a obstrukce ANO a SPD

„Je to problém. V demokratické společnosti, a já si myslím, že tu všichni mají plná ústa demokracie, se obsazují orgány Sněmovny podle nějakého poměrného zastoupení. My máme nárok na pozici místopředsedy Sněmovny. Nejde ale pouze o tuto funkci, jde i o to, že ministři, kteří skončili svůj mandát, mají být navoleni do výborů. Nemáme kompletní orgány Sněmovny, to je špatně,” řekla Novinkám po skončení jednání Schillerová.