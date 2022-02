Válek: Pokud poslanci nezvrátí senátní veto, požádám o nouzový stav na 14 dní

Válek v pátek také připustil, že vláda i on schvalování novely v Senátu podcenili.

Senát ve čtvrtek zamítl hojně kritizovanou novelu pandemického zákona, která do horní komory parlamentu zamířila po zhruba 35hodinové diskusi poslanců. Sněmovní projednávání předlohy provázely obstrukce ze strany opozičního hnutí SPD, ale také demonstrace odpůrců novely z řad veřejnosti.

Novelizace podle něj jen zákon uvedla do souladu s výtkami správních soudů. „Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem,” řekl.