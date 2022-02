Válek naznačil zmražení plateb za státní pojištěnce

O možnosti, že by vláda mohla zmrazit platby za státní pojištěnce na loňské úrovni, i když se od ledna měly zvýšit, se již dříve mluvilo. Zdravotnické odbory i kvůli tomu od dnešní půlnoci vstupují do stávkové pohotovosti.

Tímto opatřením, které by platilo od dubna, by podle České televize stát letos ušetřil 10,8 miliardy korun. Stát platí zdravotní pojištění například za důchodce, děti, nezaměstnané nebo vězně.

Šéf lékařské komory Milan Kubek na dotaz ČTK označil rozhodnutí vlády za bezprecedentní, podle něj k takovému kroku dosud žádný kabinet nepřistoupil. Podle Kubka je to políček do tváře zdravotníkům, kteří prokázali obrovské nasazení během epidemie covidu v posledních dvou letech. „Pokud tedy dojde ke snížení platby za státního pojištěnce, tak z pohledu státního rozpočtu to bude nepatrné zalátání dírky, ale z pohledu systému veřejného zdravotního pojištění to bude obrovská díra," řekl ČTK.