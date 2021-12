Válek navrhne na počátku ledna testy na covid ve školách dvakrát týdně

Přístroje na PCR testy, které by se podle Válka měly nakoupit, by měly sloužit nejen v nemocnicích, ale ve všech pracovištích, která se do testování chtějí zapojit. Cílem je zvýšit kapacity testování. O víkendu ministr v televizi CNN Prima News řekl, že v současné době je PCR testování na úrovni 140 tisíc testů denně a před nástupem omikronu počítal s tím, že v polovině ledna by číslo vzrostlo na 200 tisíc a v polovině příštího roku na 600 tisíc testů za den. V ČT se Válek shodl s bývalým ministrem zdravotnictví a epidemiologem Romanem Prymulou, že omikron bude v populaci dominantní kolem poloviny ledna.