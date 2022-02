Válek chce ponechat jeden PCR test měsíčně zdarma

Lidé by mohli mít hrazen ze zdravotního pojištění jeden preventivní PCR test měsíčně. Se zdravotními pojišťovnami o tom chce jednat ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podmiňuje to však schválením pandemického zákona. O něm by Sněmovna měla hlasovat v pátek.