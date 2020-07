Valaši se odtrhli od svazu bojovníků za svobodu, k odchodu se chystají i další oblasti

Valašskomeziříčská buňka má za to, že se vedení ČSBS výrazně odchýlilo od původního poslání svazu. Nově založený subjekt se jmenuje Společnost pro uchování odbojových tradic.

„To nám vedení svazu nikdy neodpustilo. Bylo to ale legální. Nechtěli jsme dopustit, aby budova přešla na ústředí ČSBS a to ji pak rozprodalo, aby umazávalo své dluhy,“ vysvětlil Kredba.

„Svaz rozhodně nejsou pouze mediálně viditelní členové předsednictva, ale my, řadoví členové a oblastní organizace. My pečujeme o odkaz těch, kdo trpěli a umírali za svobodu a suverenitu naší země. My se snažíme předávat nezkreslenou historickou pravdu,“ uvádějí signatáři platformy.