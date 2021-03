Vakcíny z Německa přijdou v úterý

Díky darovaným saským vakcínám se zapojí do očkování i praktičtí lékaři

„Každý okres kraje dostane po pěti tisících očkovacích dávkách plus k tomu 600 dávek od státu navíc, takže každý okres dostane 5 600 vakcín,“ pokračovala. Podle ní budou vakcíny určené hlavně k očkování pedagogů a ostatních státem vyčleněných skupin.

Každý praktický lékař, který se zapojí do očkování, by měl mít podle Pavlíkové připravenou skupinu stovky pacientů starších 70 let a pedagogů k očkování. „Což odpovídá jednomu balení očkovacích dávek,“ poznamenala mluvčí.