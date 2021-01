Vakcíny si mohla nafasovat každá městská část, odmítl „předbíhání” starosta Prahy 7

Gros v úterý poslal primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) a vedení hlavního města otevřený dopis, v němž rozdělování vakcín v metropoli nazval chaosem a „zákonem džungle, kdo si co urve”.

Konkrétně si stěžoval na to, že Praha 8 nemůže očkovat, protože již týden čeká na přiznání statutu očkovacího centra v tamním Gerontologickém centru. Následně starosta Prahy 8 v rozhovoru pro Novinky kritizoval Čižinského a Prahu 7, která i přes chybějící registrované očkovací centrum vakcíny má a seniory očkují tamní praktičtí lékaři. Gros to považuje za nespravedlivé a označil to za obcházení systému.