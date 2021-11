Vakcína pro děti: Proti chřipce pomůže sprej do nosu

„Prvních deset dávek jsme už měli a zdá se, že se hlásí další,“ řekla Právu místopředsedkyně České vakcinologické společnosti a pediatrička Hana Cabrnochová. „Dokonce se mi ozvali i rodiče, kteří žili s dětmi v Británii, kde jim dávali vakcínu od dvou let, a sháněli v Česku někoho, kdo ji má. Pro děti je to příjemné, nemusí se píchat,“ dodává.

Pro české prostředí neobvyklá forma vakcíny je určená od dvou do 18 let, zejména těm ohroženým komplikovaným průběhem chřipky. Ne pro každého je ale inhalační forma vhodná, třeba pro některé astmatiky, upozornila Cabrnochová.

Vakcína Fluenz Tetra od výrobce AstraZeneca se aplikuje do obou nosních dírek, čímž odpadají nežádoucí účinky spojené s injekcí. Objevit se ale mohou jiné. Výrobce upozorňuje na možnou bolest hlavy, zvýšenou teplotu, častý je také ucpaný, nebo naopak tekoucí nos.

Běžně se vakcíny do nosu používají v Británii nebo třeba USA. „Británie vykazuje na základě používání tohoto typu vakcín i lepší výsledky účinnosti vakcinace a dosahuje relativně vysoké proočkovanosti,“ poznamenala vakcinoložka. Výrobce uvádí účinnost kolem 86 procent.

Cena se pohybuje ve vyšších stovkách korun plus aplikace. Pojišťovny sice část hradí, ale jen rizikovým pacientům. K těm řadí Česká vakcinologická společnost děti s chronickým onemocněním, imunitními či neurologickými problémy. Ohroženy jsou zejména děti do pěti let.