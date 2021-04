Vakcína Johnson & Johnson už je na cestě do ordinací

„Ministerstvo zdravotnictví ve středu spustí distribuci vakcín společnosti J&J do ordinací praktických lékařů. V současnosti se to týká 14 400 dávek,“ řekla Právu mluvčí resortu Jana Schillerová.

Dalších 24 tisíc dávek se očekává příští týden. Zatím jde o menší množství, které se dostane do přibližně 760 ordinací. Zájem o novou vakcínu projevilo přes 2500 lékařů. Objednány má Česko dva miliony dávek vakcíny J&J.

Podobně jako u AstraZeneky se problémy objevovaly výhradně u lidí mladších 60 let. Německo proto vakcínu nedoporučuje lidem pod 60 let, Francie pod 55 let. Jiné státy látku kvůli obavám úplně odstavily, například Dánsko.