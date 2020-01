V Teplicích zapalují svíčky za Kuberu

„Teplice by bez pana Kubery nikdy nebyly takové, jaké jsou nyní. Byly by šedé, jako ostatní města. On to město v devadesátých letech vyhrabal z popela. Nemuseli jste s ním souhlasit, ale on pro tohle město žil, a proto dnes vypadá tak úžasně, jak vypadá,“ řekl novinářům Kuberův nástupce.