V srpnu jste s 15 procenty neměli problém, připomněl Babiš ČSSD

„Byla jasná dohoda koncem srpna. Potom se to nějak změnilo, nám to nebylo vysvětleno. My máme svědomí čisté,” řekl Babiš. „Nevím, proč členové ČSSD vyzývají pana Hamáčka přes média. Ať si to vyřeší někde na předsednictvu, ale nás do toho nezatahují,” řekl Babiš.

Babiš poprvé zmínil možné výraznější snížení daní ve svém videoblogu, pro nějž se vžilo pojmenování Čau lidi.

„Myslím, že je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců. Bylo by dobré se vrátit na těch 15 procent, co slibovala ODS a potom nesplnila. Bylo by to významné pro lidi, viděli by, že nemají důvod se bát budoucnosti,” uvedl tehdy.

Sociální demokraty vyjádření zaskočilo, protože v programovém prohlášení vlády se o 15procentním zdanění nic nepíše a uváděna je sazba ve výši 19 procent.

„Patnáct procent je podle mě nerealistických z důvodu obrovského výpadku příjmu státního rozpočtu,“ sdělil již v srpnu Právu a Novinkám šéf ČSSD Jan Hamáček. „Od ČSSD nemůže nikdo očekávat, že bude dělat daňovou politiku ODS,” tvrdil počátkem srpna Hamáček.

Hamáček 15procentní sazbu potvrdil

Po jednání vlády 28. srpna nicméně otočil a potvrdil koaliční dohodu o snížení daní nad rámec programového prohlášení.

„Za sociální demokracii chci říci, že jsme rádi, že výsledný návrh má jisté prvky daňové progrese, protože přináší dvě sazby. Přináší sazbu 15 procent a sazbu 23 procent, která reflektuje tzv. solidární přirážku,” dodal s tím, že nevylučuje změny v rámci debaty o rozpočtu.

Když Babiš předložil domluvený návrh na snížení daní, kontroval Hamáček návrhem na zdanění práce sazbou 19 procent a 23 procent pro vysokopříjmové občany.

Sněmovna snížení daní v noci na pátek schválila, a to včetně původně oponentního návrhu Mikuláše Ferjenčíka (Piráti), který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka.

Babiš se podle svých slov cítí zaskočen tím, že sociální demokraté s hnutím ANO podporu pro tento návrh neprojednali. Příjmy rozpočtu tak klesnou o dalších 35 miliard korun. Celkem by mohl schválený daňový balíček zvýšit schodek o 130 miliard korun, odhadla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).