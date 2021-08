V proočkované rodině zemřela babička na covid. Buďte opatrní i vy s vakcínou, apelují pozůstalí

„Vůbec mě nenapadlo, že bychom se jako očkovaní mohli nakazit a předat to někomu dál. Většina lidí z mého okolí si dosud myslela, že to po očkování nejde. Teď nám hygiena řekla ohledně našich dvou naočkovaných dětí, že když jim nic není, tak můžou normálně fungovat. Pak mi tedy vysvětlete, jak se v tom mají lidi orientovat,” tázala se. Podle ní přitom není sama, kdo o možnosti nákazy po očkování nevěděl.

„Ráda bych tedy všem připomněla, že i naočkovaní lidé by měli být opatrní, striktně nosili roušku a nikde to nešířili,” apeluje. Připomněla, že v případě jejím a jejího muže vakcína zřejmě zafungovala tak, že měli jen lehký průběh onemocnění.

Na skutečnost, že vakcínami poskytovaná ochrana před nákazou není stoprocentní, dlouhodobě upozorňují nejrůznější odborníci i politici. Opakovaně to ve svých vyjádřeních do médií uvádí například ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, jehož insitutuce zpracovává data ohledně počtu i skladby nakažených osob po očkování. Podle posledních dat se infikovaných očkovaných pohybuje okolo 25 tisíc osob, což odpovídá zhruba jednomu promile z celkového počtu vakcinovaných.

„Vakcinace není stoprocentně účinná, ukazují to statistická data a obecně je to známo. Je účinná v optimálním případě třeba na 95 procent, časem to pak i klesá. Pokud tedy vezmeme optimální případ, tak nám zbývá zhruba pět procent lidí, kdy i přes jejich očkování jejich imunitní odpověď není dostatečně silná na to, aby zabránila infekci,” řekl Novinkám Hostomský.