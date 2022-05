V pražských Malešicích vznikne další stanové městečko pro 150 uprchlíků

„V Malešicích bude vybudováno další stanové městečko, a to stanové městečko bude určeno právě pro případ humanitární nouze. To znamená pro lidi, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu v České republice ani na žádnou dávku, ale jsou to lidé, kteří by se za normálních okolností zdržovali na hlavním nádraží, před hlavním nádražím, a my jim tady zajistíme to základní, co potřebují,” uvedl Rakušan.