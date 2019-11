V Praze se otevřelo největší medúzárium v Evropě s desetitisíci medúz

Návštěvníky zde čeká přes deset tisíc medúz v kulatých akváriích, největší z nich o objemu 2000 litrů dokonce usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako největší akvárium pro medúzy na světě. Péče o medúzy ale není nic jednoduchého. „Péče o medúzy začíná péčí o vodu. Medúza je extrémně náchylný tvor na jakékoliv výkyvy teplot nebo jakoukoliv chemii, která by se mohla dostat do vody,“ sdělil Novinkám ředitel medúzária Vojtěch Pluhař.