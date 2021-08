V Praze přistál další evakuační letoun z Kábulu, přivezl 87 lidí

„Naši vojáci zasluhují úctu a poděkování. Šli za hranici svých možností, aby na palubu speciálu dostali co nejvíce lidí," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Českým diplomatům a vojákům poděkoval i ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), který zároveň potvrdil, že je na palubě i velvyslanec.

Premiér avizoval, že o dalším případném letu do Kábulu se rozhodne v úterý večer. Podle Davidové další krizový štáb ministerstva zahraničí, který otázku bude řešit, zasedne ve středu ráno, v úterý už další letoun do Kábulu neodletí. Další možností je, že Česku s evakuací pomohou spojenci.

Evakuované Afghánce čeká po příletu deset dnů karantény. „Během té doby budeme řešit jejich povolení k pobytu," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Následovat budou individuální rozhovory o jejich budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, řekl.

Situace na kábulském letišti je extrémně složitá a nepřehledná, a to i kvůli přítomnosti Tálibánu. Na záchranu každého z evakuovaných musí čeští diplomaté a vojáci vynaložit veliké úsilí. Zdůraznili to také Babiš i Hamáček, poděkovali za práci lidem, kteří zařizovali nastoupení evakuovaných v Kábulu do letadla. Podle Babiše tálibové bránili přístupu na letiště.