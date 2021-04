V pondělí přijde první rozvolnění, otevřou dětské obchody i papírnictví

Vláda by v pondělí měla také rozhodnout o tom, za jakých podmínek se vrátí žáci do škol. Podle ministra školství Roberta Plagy a šéfa resortu zdravotnictví Jana Blatného (oba za ANO) by se měly do škol od 12. dubna vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci.