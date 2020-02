V Ostravě chystají pomník obětem střelby v nemocnici

Dodala, že město již prostřednictvím městského ateliéru MAPPA oslovilo tři umělce, další tři vybere v soutěži na základě zaslaných portfolií. Jde o Jana Šnébergera, Matěje Franka a Pavlu Voborník Kačírkovou. Další zájemci včetně studentů se do soutěže mohou přihlásit, portfolio svých prací musí předložit do 12. března. Porotci se poprvé sejdou 16. března. Jedenáct porotců z přihlášených vybere další tři účastníky soutěže. Dohromady tak porota posoudí šest návrhů, musí být odevzdány do 14. května.