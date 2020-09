V Ostravě chtějí unikát: vodíkové město

Podle Světlíka by ve vodíkovém městě, které bude téměř bezemisní, mohli lidé pracovat, bydlet, zkoumat, ale i trávit volný čas.

„Podle prvních odhadů architektů by zde mohlo bydlet kolem 2800 lidí. Připravujeme bytový projekt Terasy Hrabová. Počítá se zde i s vybudováním fotbalového stadionu pro Baník, lanovkou, adrenalinovým areálem, krytým lyžařským areálem, využívat se bude i jezero, které jsme zde po sanaci haldy vytvořili,“ vysvětloval dále s tím, že to je vlastně řešení, co s největší prolukou v Ostravě.