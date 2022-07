V Mezné nám šlo o život, popsal velitel zásahu

„Hned jak to šlo, tak jsme najeli zpátky do obce a hasili, co požár způsobil. Přestože to furt bylo ohnivé peklo, tak jsme tam zasahovali. Bohužel se nám nepodařilo uchránit pár domů,“ poznamenal smutně. V Mezné shořely tři domy, další dva oheň poškodil.