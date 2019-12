V Klokáncích zažívají některé děti Vánoce poprvé

„Zpočátku mu do řeči moc nebylo. S velkou chutí se najedl, vděčný za každý kousek oblečení i výbavy do školy. Rychle se zabydlel, doslova rozkvetl a začal vyprávět. Jak byl s rodiči na ubytovně i celé dny zavřený v pokoji. Pil vodu z kohoutu umyvadla a na toaletu chodil na kbelík,“ líčí Lukáškův osud.

„Rodiče naházeli většinu peněz do automatů a pro jídlo pak chodili se synem do popelnic. Nedílnou součástí života malého kluka byl i alkohol a návaly vzteku a bití od rodičů,“ svěřila redakci krutý příběh malého chlapce teta z Klokánku. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči.

Jeho rodiče za ním ani jednou nepřišli, ale přiblížily se Vánoce a najednou si chtěli vzít Lukáše na prázdniny. Chlapci trvalo, než sebral odvahu a svěřil se tetě, že by chtěl být na Vánoce s nimi, že se domů bojí. „Měl strach, aby se doma nedozvěděli, že si návštěvu nepřeje on. Nahlas jsem slyšela tu ránu, jak mu spadl obrovský kámen ze srdce, když jsem ho ujistila, že jeho přání zůstane tajné,“ slíbila mu tehdy teta.

Postupem času si už dvanáctiletý kluk troufl vyslovit své největší přání. „Strašně si přál novou rodinu. Tátu, co by s ním chodil na fotbal, a maminku, co umí pohladit. A hlavně aby ho měli hodně a hodně rádi. A nejraději by i nového brášku,“ poslouchala Petříkovy sny pečující teta. Jenomže přišel čas, kdy byly vyčerpány všechny možnosti pobytu v Klokánku. Lukáše čekal přesun do dětského domova. Tety mu slíbily, že bude malý s dobrou péčí a laskavým prostředím. Po čase se chlapec se stěhováním smířil.