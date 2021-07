V domě nebydlí trvale, na pomoc státu po tornádu nedosáhne

Připomněl jsem jí okolnosti našeho setkání nedlouho poté, co se obcí prohnalo tornádo, a začal vyzvídat, jak dál pokračoval osudný večer.

V Lužicích jsem od jara do podzimu. I když platím řádně daně, nemáme nárok na nic

Důslednost při evakuaci se tedy vyplatila. Seniorka neprožila osudnou noc v promáčeném domě mezi sutinami. Místo toho i s léky putovala spolu s dalšími lidmi ze shromaždiště do sportovní haly u hřiště. „Postarali se o nás skvěle. Pořád tam někdo chodil, jestli něco nepotřebujeme, jestli jsme v pořádku. Všichni byli skvělí,“ rekapituluje noc, která zničila její rodný dům, žena.

„Je to dům mých rodičů. Já tady po jejich smrti bydlím od jara do podzimu, trvalé bydliště mám ale na Slovensku, kde jsem pracovala. A protože nemám v domě hlášené bydliště, nedosáhnu na žádnou pomoc. Co vím, tak nejsem sama, ve stejné situaci je žena, která v Lužicích bydlí, ale bydliště má v Brně. Taky nic nedostala,“ řekla seniorka.