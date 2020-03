V děčínské zoo operovali samici mravenečníka

Operaci předcházely vleklé zdravotní problémy, které souvisely s krvácením z pohlavních orgánů. „Zpočátku jsme se domnívali, že by krvácení mohlo souviset s rozmnožovacím cyklem, ale po konzultacích s jinými chovateli mravenečníků jsme zjistili, že takto velké krvácení v říji u samic normální není a že tak musí jít o nějaký patologický stav,“ vysvětlil vrchní chovatel děčínské zoo Petr Haberland.

Stěna dělohy byla výrazně zbytnělá, sliznice zjizvená. „Je možné, že se jednalo o myom. Děloha byla bohužel tak změněna, že by nebyla schopna udržet nový plod až do porodu. A proto jediným možným řešením bylo dělohu vyjmout,“ doplnila veterinární lékařka Lýdia Čačková. Po zákroku zůstane Goya pouze expozičním zvířetem, novou samici zoo prozatím shánět nebude. Je to z toho důvodu, že v současné době stejně platí zákaz na množení tohoto druhu, který vydává koordinátor chovu.