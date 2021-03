V Česku se rozhořel boj o úřední maturity, Babiš zmatkuje. Co na to gymnázia?

„To, s čím přišel měsíc a půl před zahájením maturit premiér, je nesmysl. Nemá to s nikým projednané a stojí proti odporu ředitelů, rektorů i asociací,“ řekl Novinkám ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera a senátor Jiří Růžička (TOP 09/STAN).

Trvá na tom, že by se měla maturita s určitými úpravami zachovat. Studenti by měli podle něj skládat zkoušku alespoň ze školní části maturity, která ověřuje jejich znalosti ve studovaném oboru. Vynechali by tak například slohovou část.

Podle Růžičky představuje návrh populistickou snahu, jak se zalíbit určité generaci prvovoličů. Nepředpokládá však, že i přesto, že by to studenti uvítali, pomohlo by to hnutí ANO výrazně u voleb. „Mezi maturanty má Babiš podporu tak jako tak malou. Slyšel jsem studentku, jak mluví o tom, že ho volit nebude, i kdyby jí úředně věnoval vysokoškolský titul,“ popisuje Růžička.

Babiš v úterý řekl, že letošní maturita by mohla mít kvůli epidemii koronaviru tři varianty: klasickou pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí zejména pro studenty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední, tedy průměrem známek z minulých let, jež by byla určená pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce.

Ve středu ale premiér svůj vlastní nápad kritizoval s tím, že na schůzce s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) chce bojovat hlavně za úřední maturitu.

Kania: Na maturitní známky se zaměstnavatel neptá

Oproti Růžičkovi považuje úřední maturity jako správnou cestu majitel několika soukromých gymnázií Ondřej Kania. „Kdokoliv tvrdí, že bez těch závěrečných zkoušek nemá vzdělání dnešních maturantů hodnotu, tak v podstatě říká, že 13 let základní a střední školy nemá žádnou hodnotu,“ napsal na sociální sítě.

Pokud jde o výtky k uplatnění na trhu práce, vrátil se i k Babišovu vyjádření, že zaměstnával desítky tisíc lidí a nezajímala ho nikdy maturita, ale co člověk umí. „Neznám nikoho, kdo někoho zaměstnává a ptá se na známky z maturitních zkoušek, případně chce číst vysokoškolské bakalářky nebo diplomky,“ uvedl Kania.

Pro zaměstnavatele je podle něj důležité, že člověk danou úrovní vzdělávání prošel.

Zároveň rozporoval i samotnou úroveň českého vzdělávacího systému, který se podle něj kvůli současné praxi nerozvíjí. „Desítky let je zaměřen prakticky jen a pouze na tupé biflování se fakt a informací a na snahu vytvořit ze studentů chodící encyklopedie,“ uvedl Kania s tím, že by mělo v následujících letech projít reformou.