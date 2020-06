V Brně si jdou frakce po krku, musíme ho očistit, shodlo se předsednictvo ANO

„To, co se děje v Brně, poškozuje práci hnutí jako celku. Musíme dotáhnout do konce očistný proces. V červnu se tam chystá i pan předseda,” prohlásil po jednání předseda Poslanecké Sněmovny Radek Vondráček.

„Některé organizace velmi pravděpodobně stejně skutečně zrušíme. Těžko se to rozlišuje, jsou tam různé skupiny, je tam propletenec a to my nedokážeme z Prahy rozplést,” doplnil Vondráček s tím, že jich možná bude víc než tři, které byly původně zrušeny, ale následně obnoveny.