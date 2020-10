Útoků vlků přibývá, učí mladé lovit

„Mohlo dojít k nedozírné tragédii. Představu, že rozespalí řidiči jedou do práce a před nimi stádo koní, ani nedomýšlím,“ neskrýval ještě ve středu neklid majitel hřebčína Jaroslav Richter, jemuž mohli vlci zdecimovat i stádo krav v těžko přístupných kopcích nad podkrkonošskou obcí.

„Krávy jsme do středečního odpoledne ještě zkontrolovat nestačili. Autem se tam nedostaneme. Mementem může být hejno krkavců kroužící od úterního rána nad jejich pastvinami,“ přiblížil Petr Bartoš z janovické farmy.

„Pastviny mám zabezpečené proti úniku koní, nikoliv proti útoku vlků,“ přiznal Richter. Bezpečné oplocení by chovatele stálo přes čtyři miliony korun. Bez záruky, že ho vlci nepodhrabou. „Většinu pastvin mám pronajatých a nechci investovat do cizích pozemků,“ vysvětlil Richter.

Farmáři z Janovic už přišli o sedm hříbat a několik telat. „Krádež vylučuji. Pastviny spojuje s civilizací jedna těžko sjízdná polní cesta. Auta schopného ji zdolat by si lidé všimli. Hříbě ani kobylu nelze vzít. To by vás zabila. Vlci takticky vzbudí ve stádu paniku, odvedou načas pozornost koní a ve vhodném okamžiku zaútočí,“ míní Bartoš.