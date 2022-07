Ústecký kraj vyhlásí zákaz vstupu do lesů

Na vyhlášení zákazu vstupu do lesů v Ústeckém kraji se domluvil v úterý krizový štáb. "Hasiči nás osloví s tím, že bychom měli vydat zákaz vstupu do lesů a až tuto žádost obdržíme, tak to pan ředitel krajského úřadu vyhlásí a my o tom budeme informovat všechny dotčené obce," řekl hejtman kraje Jan Schiller.