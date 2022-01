Ústavní soud se zastal chatařů bez přístupové cesty

Dlouhé roky platilo, že co Čech, to chalupář a chatař. Jenže to mělo za následek i to, že mnohé rekreační objekty stojí na cizích pozemcích a nezřídkakdy jsou i bez přístupové cesty. Toto místní specifikum dané historickým vývojem nelze jednoduše nahlížet pouze optikou nových předpisů.