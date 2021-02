Ústavní soud dal částečně za pravdu stížnosti na volební zákon

„Můžu říct pouze to, že plénum se při projednávání zpravodajské smlouvy většinově shodlo na protiústavnosti platné úpravy – tím myslíme porušení ústavního principu rovnosti hlasů – a takříkajíc se zaseklo na otázce, zda neodložit účinnost výroku právě s ohledem na to, že prezident republiky již termín voleb vyhlásil,“ uvedl.

Ústavní soud se tedy rozhodl nezasáhnout do rozdělení krajů, ale pouze dorovná to znevýhodnění, které strany pociťují v menších krajích. Pro parlament by toto rozhodnutí znamenalo, že se bude muset co nejrychleji zabývat volebním zákonem, tak aby d’Hondtovu metodu výpočtu mandátů pro jednotlivé strany nahradil jinou. Z vyjádření Rychetského ale není jisté, jestli parlament bude nucen urychleně změnit zákon ještě pro letošní sněmovní volby. To bude jasné až po zveřejnění nálezu.