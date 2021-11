Ústavní právník: Ve stavu nouze hrozí riziko svévole

Vláda by si ale měla počínat opatrně a skutečně zvažovat, zda má nouzový stav vyhlásit

Je pravda, že tu pracovní povinnost jinak nelze nařídit. Je-li situace v nemocnicích opravdu tak vážná, to neposoudím. Chtěl bych ale upozornit, že všechny zásahy do lidských práv a svobod lze činit jen přiměřeně a v nezbytné míře, a nařízení pracovní povinnosti je dost razantním zásahem. Mělo by se k němu přiklonit až po vyčerpání všech ostatních prostředků. Mohou se například mobilizovat rezervy, nebo se s lidmi domluvit na práci dobrovolně.