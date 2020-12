Ústavní činitelé, soudci a žalobci přidáno nedostanou

Ústavním činitelům stejně jako soudcům a státním zástupcům by se navzdory zmrazení měly příjmy příští rok stejně zvýšit, a to kvůli schválenému daňovému balíčku, který zrušil superhrubou mzdu a snížil daně. Podle výpočtů by to mělo být v případě zákonodárce o zhruba osm tisíc korun měsíčně.