Uspořádal bych obrovskou demonstraci heterosexuálů, řekl Zeman v reakci na duhové pochody

„Jestliže je někdo příslušník té či oné sexuální menšiny, tak je to jeho interní věc. Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní. Kdybych byl trochu mladší, tak zorganizuji obrovskou demonstraci heterosexuálů v Praze. A budou nás miliony. A svezu autobusy a vlaky všechny heterosexuály, aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, když, ať už jako sexuální menšiny, nebo většiny demonstrují, protože je to je přece jejich velmi intimní záležitost,” prohlásil v nedělní Partii na Primě emotivně prezident Zeman.