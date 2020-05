Úrodu na zahrádkách i v sadech lze před mrazy uchránit

„Výborné jsou rovněž svíčky nebo petrolejky. On se na to někdo usmívá, ale když máte fóliovník dva krát dva metry a dáte do něj svíčku, kterou navečer zapálíte, třeba v deset ve dvanáct, ale nejlépe ve tři ráno, abyste měli jistotu, že bude hořet až do rána, tak ze svíčky začne nahoru stoupat teplo a díky tomu začne vnitřní atmosféra fóliovníku cirkulovat. Je to velmi důležité, protože to ochrání vnitřek před proniknutím mrazu,“ uvedl.