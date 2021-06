UNICEF hledá děti z dobových fotografií z poválečného Československa

„V ústředí UNICEF v New Yorku se z prvních let práce v Československu dochovaly čtyři fotografie. Rádi bychom nalezli a identifikovali tehdejší děti, které tyto fotografie zachycují, a poznali jejich příběhy. Věříme, že se nám oni nebo jejich příbuzní přihlásí a pomůžou nám zmapovat počátky činnosti UNICEF u nás.“

Své vzpomínky mohou poslat také pamětníci poválečné pomoci UNICEF, kteří nejsou na historických fotografiích zachyceni. Nejzajímavější příběhy budou zveřejněny na webu unicef.cz a poskytnuty do centrály UNICEF v New Yorku.

Jejímu učiteli se dětská kresba natolik líbila, že ji poslal do ústředí UNICEF ve Vídni, odkud se se potom dostala až do světové centrály v New Yorku. V říjnu 1949 byla pohlednice s obrázkem Jitky poprvé vydána v nákladu čtyř tisíc kusů. Obrázek z Československa tak stál na počátku desítek milionů prodaných blahopřání, která pomohla zajistit výživu, léky nebo školní pomůcky dětem po celém světě.