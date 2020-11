Úmrtnost v říjnu razantně vzrostla

Při detailnějším pohledu je zřejmé, že úmrtnost ve věkových kategoriích do 40 let se prakticky nemění. Ve skupině lidí mezi 40 a 64 lety je již koncem období patrný nadprůměrný počet zemřelých. Ještě patrnější je to u lidí mezi 65 a 84 lety a razantně je vyšší úmrtnost na první pohled zřejmá u skupiny na 85 let věku.