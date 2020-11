Umírají lidé na covid, nebo s covidem? Resort po měsících zveřejnil data o úmrtnosti

Další pacienti primárně zemřeli na jiné nemoci, covid jejich stav jen zhoršil. Nejčastější přidruženou chorobou u těchto pacientů, byly srdeční choroby, cukrovka či nádory. Vyplývá to z nově zveřejněných dat ministerstva zdravotnictví o mortalitě.

Po datech týkajících se počtu lidí, kteří od jara zemřeli přímo na covid-19 nebo naopak s covidem, tedy kdy hlavní příčinou byla jiná chronická choroba a covid to pouze urychlil, volají opoziční politici a odborníci měsíce. Ve středu se dočkali, protože ministrstvo zdravotnictví poprvé od vypuknutí epidemie nového typu koronaviru zveřejnilo data o celkové mortalitě a hlavních příčinách úmrtí pacientů s covidem.

„Často se dozvídáme, že jsme nejhorší v tom, či onom. Myslím, že je potřeba data uvést do reality, hovořit o nich a uvědomit si, co znamenají,” vysvětlil na úvod ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) důvody tiskové konference. Dodal, že nelze porovnávat údaje o celkové mortalitě napříč různými státy, protože data země aktualizují v různých časových frekvencích a často mohou být neúplná nebo nedohlášená.

Nejvíce lidí, a to 260 zemřelo kvůli kombinaci onemocnění covid-19 a dalších chronických chorob. Zbylých 38 případů zemřelo na náhlé příčiny jako je například infarkt a nebyla prokázána souvislosti s covidem. Infekce byla u těchtřo lidí jen prokázána.

Nově zveřejněné statistiky úmrtnosti ukazují na to, že v říjnu zemřelo oproti předchozím měsícům a rokům výrazně více lidí. Zatímco v letech 2015 až 2019 průměrně v říjnu umíralo přibližně devět tisíc lidí, letos jich zemřelo téměř 14 tisíc.

„Když se tato dvě čísla od sebe odečteme, zbyde ještě určitá část zemřelých, přibližně kolem tisícovky. Tito lidé zemřeli na něco, co je tu navíc oproti předcházejícícm letům, ale není to covid. Proto je potřeba co nejrychleji obnovit standardní zdravotní péči,” vysvětlil Blatný.