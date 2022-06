Ukrajinští Romové v Brně čekají u nádraží na dávky, magistrát je zkouší přestěhovat

Podle Milana Janíka z brněnského policejního ředitelství neevidují strážci zákona žádné problémy týkající se právě těchto lidí. „Není to žádné bezpečnostní riziko, nemáme oznámený jediný případ, že by se dopouštěli nějaké trestné činnosti. Řešíme jen drobné narušení veřejného pořádku, kdy tam nechávají obaly od jídla nebo pití. Ale na naše pokyny jsou schopni po sobě uklidit a udělat pořádek,“ řekl Janík.

„Udělali jsme tam nějaké terénní úpravy, dáme tam cisternu, kontejner, toalety a stany. Tuto možnost jim ale můžeme jen nabídnout, přemluvit je, na čemž pracují lidé ze sociálního odboru. Nakázat jim to nemůžeme, ale věřím, že to pro ně bude vhodnější. Budou pořád venku, budou se moci schovat do stínu, budou mít možnost využívat toalety a věřím, že to vyhodnotí jako lepší pro ně,“ předestřela primátorka. Vše ale bude v rámci dobrovolnosti.