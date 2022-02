Ukrajinský dělník v Česku: Doma už nejde koupit benzín ani vybrat peníze

„Mám doma ženu a dva syny, třináct a šestnáct let. Mám o ně velký strach. Volali mi teď, že je moc špatná situace. Už nejde koupit benzín, ani vybrat peníze z bankomatů. Podle informací, které máme od dalších, už střely dopadají i do vnitrozemí, například na letiště v Kyjevě nebo údajně i ve Lvově. Tato informace se šíří na Ukrajině mezi lidmi, nevím, jestli je pravdivá, ale je to hrůza,“ přibližuje Právu čtyřiačtyřicetiletý Roman S., který už roky legálně pracuje spolu s dalšími kamarády z Ukrajiny na východní Moravě.

Vývoj z posledních dnů jej nenechává klidným, i když jeho rodina nežije ve větším městě, ale na vesnici mezi Lvovem a Kyjevem. „Kyjev je od nás asi čtyři sta kilometrů. Lvov asi sto. Rodinu mám v Ternopilské oblasti. Sto kilometrů od nás ale vede ropovod. Asi i tam Rusové zamíří. Nevím, co z toho bude, ale určitě nic dobrého,“ krčí rameny Roman. V Česku již pracuje delší dobu ve stavebnictví.

Strach o své blízké

On i jeho kolegové jsou jak na trní. A čekají, co bude dál. „Už teď je to špatné. Ale když se bude stav v naší zemi dál zhoršovat, musíme se sbalit a odjet. Každý máme doma rodinu, máme o své blízké strach. Musíme je ochránit. Moji kluci jsou na armádu ještě mladí. Pokud bude třeba, půjdu bojovat já. Musím zajistit bezpečí rodiny,“ říká Roman S.

I když jeho žena a děti žijí v menší vesnici, i tak přemýšlí coby otec rodiny nad možným nebezpečím ze strany Ruska. „Kdyby žena s dětmi žila ve městě, ty obavy o jejich bezpečí by byly ještě mnohem větší. Nemáme kolem nás na vesnici nic, na co by se Rusové měli zaměřit. Ale kdoví, co z Putina vyleze,“ není si už ničím jistý.

S ženou i chlapci si pravidelně volá. Za telefonáty je rád. A nedokáže si představit, že by se domů nedovolal. „Uvidíme, co bude dál. Když bude stav v naší zemi stále horší, mám tady auto, sednu a okamžitě odjedu domů. Ale zatím ještě chvíli vyčkáme,“ podotýká Roman S.

Ukrajina je začátek, bude chtít do Evropy

S dalšími kamarády řeší, jak to bude vypadat při přejezdu přes hranice do Ukrajiny. „Čekáme, že problémy na hranicích budou. Vláda ohlásila válečný stav, možná hranice zavřou. Míří teď k hranicím náš kamarád, jsme v kontaktu a řekne nám, jak to vypadá,“ vysvětluje Roman S.

Stejně jako další jeho kolegové si myslí, že když už vtrhnul ruský prezident Putin s vojskem do Ukrajiny, nezastaví se jen při ní. „Bude chtít i do Evropy. Ukrajinou jen začne,“ myslí si.