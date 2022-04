Ukrajincům slibují výhody, pak je okradou

Podle informací Práva se s tímto jednáním setkali pracovníci center v Praze, Brně nebo Zlíně. Do vnitřních prostor center se sice podvodníci nedostanou, ale operují venku a cizince oslovují v jejich rodném jazyce.

„Stává se to. Ukrajincům nabízejí vyřizování registrace a víz za úplatu a tvrdí jim, že jde o složitý proces, který jim pomohou hladce vyřídit. Ofi­ciálně je všechno bezplatné,“ potvrzuje ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.

Jak sdělila Elena Tulupova z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, podvodníci se tohoto jednání dopouštějí již dlouhodobě. „Od svých kolegů vím, že se například na pražském hlavním nádraží nebo v Kongresovém centru vyskytují známé osoby, které tyto služby nabízejí už dlouhé roky. Všichni, kdo pomáhají s vyřizováním dokladů, už ty tváře znají, policie na to byla upozorněna,“ řekla.

Psychiatr: Deziluze se vkrádá, ale Ukrajina platí krví, my jen penězi

Psychiatr: Deziluze se vkrádá, ale Ukrajina platí krví, my jen penězi Domácí

Princip registrujeme. Statistiky k tomu nemáme, protože jsou to věci na hraně etiky, ne trestnosti. Právě proto se ale snažíme uprchlíky informovat, aby nevěřili nabídkám, že pro ně někdo za úplatu zařídí zrychlení registračního procesu, případně vyjednání lepších podmínek,“ konstatoval mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Přispějte na útoky proti Rusku, prosí hackeři. Je to ale podvod

Přispějte na útoky proti Rusku, prosí hackeři. Je to ale podvod Bezpečnost

„I v cizinecké komunitě se šíří informace, které nejsou pravdivé. Nedostatek informací pak způsobuje to, že příchozí uprchlíci jsou takto okrádáni před krajskými asistenčními centry nebo na nádražích, s tím, že jim někdo řekne, že to za ně celé zařídí, pak jen shrábne peníze, šoupne je do fronty a pak zmizí,“ popsala Klára Boumová, manažerka pro advokační činnost Charity ČR.