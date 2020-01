Uklízela načerno, udali ji, přišla o všechno. Matku tří dětí zachránili čtenáři Práva a Novinek

Pár hodin po uveřejnění článku reagoval i exministr zemědělství Marian Jurečka ( KDU-ČSL ) s nabídkou pomoci pro rodinu. Se zájmem pomoci zrealizovat systémovou změnu, aby se samoživitelky nedostávaly do takových situací, se přihlásil i poslanec Petr Pávek (STAN). Do redakce i do e-mailové schránky sdružení přišly desítky vzkazů a nabídek pomoci.

Simona se dosud trápí výčitkami. „Byla to obrovská chyba. Načerno jsem uklízela tři měsíce, za sedm tisíc korun. A málem tím přišla o všechno. Nikdy už nechci dopustit, abych se ocitla v takové situaci a ohrozila tím děti. To, co se za poslední tři dny stalo, je neuvěřitelné. Vůbec by mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo přihodit nám. Taková laskavost od úplně cizích lidí. Vážím si toho a musím to dokázat těm, kteří darovali, dětem, sobě,“ slibuje si dojatá matka tří dětí (12, 10 a 9 let). Zároveň se svěřila redakci, kam vedly její kroky po převzetí prvního finančního daru.