Účinnost vakcíny AstraZeneca může být vyšší. Záleží na schématu, míní vakcinolog

AstraZeneca uvedla, že v jednom dávkovacím způsobu byla podána poloviční dávka a po měsíci dávka celá, účinnost pak byla 90 procent. Dalšímu vzorku byla podána dvakrát celá dávka taktéž s měsíčním odstupem a účinnost se výrazně lišila – byla 62 procent. Průměrnou účinnost pak firma odhadla na 70 procent. To podle některých vědců nedává smysl a naznačuje to, že zmíněná vakcína bude mít zřejmě nižší účinnost než vakcíny ostatních výrobců.

„Potom se to vyhodnotí a vybere se vakcína s nejlepšími výsledky. Přihlásí a zaregistrují schéma, které zaručuje nejvyšší účinnost, tedy těch více než 90 procent. Používalo by se to nejúčinnější očkovací schéma, které zaregistrují,” předpokládá vakcinolog.