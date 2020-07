Ubytovací zařízení mohou dostat kompenzace, až 400 korun na pokoj a den

Provozovatelé ubytovacích zařízení by mohli dostat kompenzace za 72 dnů, kdy museli mít z rozhodnutí kabinetu zavřeno. Za jeden pokoj by to mohlo být 100 až 400 korun. Podmínkou získání dotace je ovšem to, že se provozovatel vzdá dalších případných nároků na náhradu škody a udrží alespoň dalších šest měsíců podnikatelskou činnost. O návrhu ministerstva pro místní rozvoj by měla jednat vláda.