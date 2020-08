Ubrat politikům? Ve Sněmovně je už čtvrtý návrh

Klub SPD navrhl platy poslanců a senátorů nechat příští rok na stejné úrovni jako letos. Změna by se přitom měla týkat výhradně poslanců a senátorů. Členů vlády, prezidenta, soudců a dalších ústavních činitelů by se jednoroční zmrazení netýkalo.

Kritiku vyvolala svým nápadem Maláčová, která prosazuje změnu výpočtu platu ústavních činitelů. Zatímco nyní vychází z průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ministryně chce příjmy špiček navázat na čtyřnásobek minimální mzdy.

Ta teď činí 14 600 korun, ale Maláčová zároveň navrhuje změnit i její konstrukci – činila by polovinu průměrné mzdy v zemi (tedy 17 tisíc z 34 077 korun). To by ale byl pro podnikatele těžko stravitelný meziroční skok v minimální mzdě. Kdyby takový nápad teoreticky prošel, přišli by v důsledku změny zákonodárci skoro o 20 tisíc korun hrubého základního platu měsíčně.