Tým profíků, fakt. Návrh na různé sazby DPH u piva je podle opozice absurdní

Nealkoholické nápoje a nealko pivo, které stánky prodávají, budou stále patřit do snížené 15procentní sazby DPH. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích budou také podléhat 10procentní sazbě DPH.

„Snahu o zjednodušení daní od hnutí ANO nemůžeme očekávat, na to už jsme si za šest let, kdy je u moci, zvykli. Poslední novinka z dílny ministryně Schillerové, která zavádí na pivo tři sazby DPH, je ale úplně mimo hranice zdravého rozumu,“ zkritizoval to poslanec ODS a místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček.