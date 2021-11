Trvá měsíce, než se tělo začne vzpamatovávat ze znásilnění, říká Cimický na rok starém videu

Oběti by se tak podle něj vždy měly obrátit na odbornou psychologickou či psychiatrickou pomoc. „S autem také lidé jedou do servisu, aby tam zkontrolovali elektroniku a brzdové destičky, takže u psychiky, která je mnohem komplikovanější, nemůžeme spoléhat na to, že nám poradí sousedka, která zažila nějaké trauma. Je potřeba, aby se to řešilo konkrétně a cíleně,“ zmínil.