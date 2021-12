Třicátníci ode dneška mohou na přeočkování dřív

Vláda si od větší dostupnosti vakcíny slibuje větší ochranu obyvatel v době, kdy se v evropských státech rychle šíří nová varianta koronaviru (omikron). Dříve očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen mají nárok na přeočkování už po dvou měsících. Výrazně je to doporučeno zejména starším a rizikovým skupinám.

Prozatím platí, že starším 18 let by se mohl interval pro přeočkování zkrátit kolem poloviny ledna. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) připustil, že by k tomu mohlo dojít kvůli omikronu rychleji.