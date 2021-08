Třetí dávku doporučují odborníci zdravotníkům a lidem nad 65 let

Podle odborných společností by se měla třetí dávka týkat lidí s imunitními problémy. Účinnost očkování je u nich podle vakcinologů asi 59 až 72 procent oproti více než devadesáti procentům u zdravé populace. Třetí dávku doporučují také například těm, kteří se léčí s rakovinou, osobám s pokročilým nebo neléčeným HIV či vybraným skupinám na biologické léčbě. Ohroženi nakažlivější variantou delta, která v Česku převažuje z 95 procent, jsou i lidé po transplantaci orgánů, zejména ti starší.

S odstupem osmi až 12 měsíců od druhé dávky doporučují odborníci podat posilovací třetí dávku i zranitelným skupinám, jako jsou senioři starší 65 let, pracovníci a klienti v sociálních zařízeních, zdravotníci nebo chronicky nemocní s rizikem těžkého průběhu covidu. Přeočkování by mělo být jednou dávkou mRNA vakcíny, což je aktuálně látka od Pfizeru nebo Moderny. A to i těm, kteří dříve dostali preparát od jiných výrobců – třeba od AstraZeneky nebo jednodávkovou vakcínu Johnson & Johnson.