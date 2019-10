Trestní oznámení na Sobotku? Plácnutí do vody, zastal se expremiéra Zaorálek

„Jsem docela rád, že v té komisi nejsem. Pod to, co ta komise nyní zveřejňuje, bych se rozhodně nemohl podepsat,“ prohlásil Zaorálek. Komise pracovala dva roky, Zaorálek v ní skončil na konci srpna, když se stal ministrem.

Komise v úterý oznámila, že kvůli OKD podá trestní oznámení na expremiéra Sobotku. „Je to plácnutí do vody. Chcete vidět krev, tak vám ji nabídneme. Nejsou tam důkazy, které by vedly k tomu, že by to trestní stíhání bylo podložené,“ prohlásil Zaorálek, který v Sobotkově vládě zastával post ministra zahraničí.