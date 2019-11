Traumatické státní lži: Řekli, že jedou na výlet. Odvezli je ale do děcáku

„Schovala jsem se jim na záchodě, nechtěla jsem s nimi jet. Později jsem si mnoho let říkala, že kdybych z toho záchodu nevylezla, tak bych mohla žít s rodinou. Dětství jsem prožila s pocitem viny. Že to tak není, jsem si uvědomila teprve před třemi lety,“ řekla Kristýna, která byla jednou z panelistek konference Dítě v systému. Tu pořádala nezisková organizace Mimo domov ve spolupráci s pražským magistrátem.

„Ve třinácti jsem se dostal do pěstounské péče. Starala se o mě paní, co už měla dospělou dceru. Vůbec jsme si nesedli. Věřím, že mi chtěla pomoci, ale po dvou letech jsem se dostal do ještě větší deprese. Chtěl jsem skočit pod vlak, ale z posledních sil jsem si vyjednal, že chci zpátky do děcáku,“ vyprávěl Laci, který se v patnácti letech do domova vrátil. „Utrpení, které pro mě dětský domov znamenal, se mi nakonec stalo vykoupením,“ dodal mladý muž.